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Дочери Анастасии Костенко врачи ошибочно поставили страшный диагноз

Дочери Анастасии Костенко врачи ошибочно поставили страшный диагноз
Анастасия Костенко поделилась в социальных сетях историей, которая её сильно взволновала.

В одном из постов она задала вопрос своим подписчикам: «Какую фразу вы услышали, после которой у вас внутри всё оборвалось?». Этот вопрос вызвал отклик у многих людей. Они стали рассказывать о своих личных переживаниях, которые вызывали у них слёзы. Некоторые высказали предположение, что у Костенко могут быть трудности в семейной жизни.

Однако модель решила рассказать свою историю, которая её очень расстроила.

— Однажды мы были на УЗИ головы дочери в одной из клиник, которую позже закрыли. Врач сказала: «Опухоль, что я могу сказать, она... Не могу найти её». Позже выяснилось, что она перепутала нас с кем-то, — написала Костенко.

Подписчики выразили свою поддержку модели в комментариях.
Фото: соцсети
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