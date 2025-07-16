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С начала 2025 года в на Дону произошло 624 случая пожаров в жилых домах

С начала 2025 года в на Дону произошло 624 случая пожаров в жилых домах
С начала 2025 года в Ростовской области зарегистрировано 624 случая пожаров в жилых домах. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Согласно данным ведомства, причиной 342 пожаров в жилых зданиях стало короткое замыкание в электрической сети.

В регионе зафиксированы случаи травмирования и гибели людей в результате указанных происшествий.

Настоятельно рекомендуется контролировать исправность электропроводки. При выявлении неисправностей следует заменить ее. В случае возникновения искрения - немедленно обратитесь в пожарную службу.
Фото: ГУ МЧС РО
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