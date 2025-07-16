С начала 2025 года в на Дону произошло 624 случая пожаров в жилых домах
С начала 2025 года в Ростовской области зарегистрировано 624 случая пожаров в жилых домах. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Согласно данным ведомства, причиной 342 пожаров в жилых зданиях стало короткое замыкание в электрической сети.
В регионе зафиксированы случаи травмирования и гибели людей в результате указанных происшествий.
Настоятельно рекомендуется контролировать исправность электропроводки. При выявлении неисправностей следует заменить ее. В случае возникновения искрения - немедленно обратитесь в пожарную службу.