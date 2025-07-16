Комбайн сгорел дотла в Аксайском районе
В Аксайском районе 16 июля в поселке Реконструктор произошло возгорание комбайна во время полевых работ.
Вечером сельскохозяйственная машина осуществляла уборку урожая, когда внезапно воспламенилась кабина, и пламя быстро распространилось по всей конструкции. Огонь охватил комбайн практически мгновенно. Свидетели инцидента вызвали пожарную службу.
Согласно информации от регионального управления МЧС, в тушении участвовали 6 спасателей и 2 единицы специальной техники.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.