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Комбайн сгорел дотла в Аксайском районе

Комбайн сгорел дотла в Аксайском районе
В Аксайском районе 16 июля в поселке Реконструктор произошло возгорание комбайна во время полевых работ.

Вечером сельскохозяйственная машина осуществляла уборку урожая, когда внезапно воспламенилась кабина, и пламя быстро распространилось по всей конструкции. Огонь охватил комбайн практически мгновенно. Свидетели инцидента вызвали пожарную службу.

Согласно информации от регионального управления МЧС, в тушении участвовали 6 спасателей и 2 единицы специальной техники.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: Соцсети
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