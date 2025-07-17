В Ростовской области уровень пыльцы амброзии достигнет максимального значения 21 июля
В Ростовской области уровень пыльцы амброзии достигнет максимального значения 21 июля. Об этом сообщили мониторинговые карты.
Активность полыни останется на среднем уровне. Уже с 20 июля пыльца злаковых достигнет минимума. Аллергики также сталкиваются с высокой активностью пыльцы сорняков.
Людям с аллергией важно избегать контакта с пыльцой. При первых симптомах следует обратиться к врачу. Специалист назначит подходящее лечение, возможно, антигистаминные препараты.