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В Ростовской области уровень пыльцы амброзии достигнет максимального значения 21 июля

В Ростовской области уровень пыльцы амброзии достигнет максимального значения 21 июля
В Ростовской области уровень пыльцы амброзии достигнет максимального значения 21 июля. Об этом сообщили мониторинговые карты.

Активность полыни останется на среднем уровне. Уже с 20 июля пыльца злаковых достигнет минимума. Аллергики также сталкиваются с высокой активностью пыльцы сорняков.

Людям с аллергией важно избегать контакта с пыльцой. При первых симптомах следует обратиться к врачу. Специалист назначит подходящее лечение, возможно, антигистаминные препараты.
Фото: нейросеть
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