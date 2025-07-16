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В Ростове потратят почти два миллиона рублей на обследование лесов. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок, опубликованной 15 июля.В городских лесах часто встречаются больные и пожелтевшие деревья. Со временем они полностью высыхают и могут стать причиной пожаров или заражения других растений.Управление лесного хозяйства ищет подрядчика для обследования состояния городских лесов. Специалист должен провести лесопатологическую проверку.Обследование проводят двумя способами: визуально или с помощью приборов. Во время проверки ищут причины повреждения деревьев, отмечают проблемные участки и опасные растения. Затем принимают меры для защиты от вредителей и болезней.По итогам обследования составляется официальный документ. При визуальном осмотре возможна ошибка до 15%, при точных измерениях — до 10%.Работу нужно завершить до начала листопада. Победителя тендера назовут 23 июля.