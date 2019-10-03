Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче

«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче
Футбольный клуб «Ростов» в гостях обыграл ЦСКА. Матч, который состоялся 6 октября, был центральным в 12-м туре РПЛ.

Незадолго до начала игры стало известно, что два игрока «жёлто-синих» не смогут выйти на поле. Роман Ерёменко и Рагнар Сигурдссон не вышли на поле из-за плохого самочувствия. Вместо них в стартовом составе играли Деннис Хаджикадунич и Данил Глебов.

На 12-й минуте ростовчане «распечатали» ворота соперника. Хавбек Хорен Байрамян принял подачу Норманна и отправил мяч в ворота соперника — 1:0. К концу первого тайма футболисты «Ростова» ещё больше увеличили разрыв в счёте. Здесь снова отличился Байрамян, благодаря которому команды ушли на перерыв со счётом 2:0 в пользу дончан.

Во второй половине игры, на 60-й минуте, в очередной раз блеснул бомбардир Элдор Шомуродов. Он забил свой десятый гол в сезоне. Цифры на табло уже стали показывать 3:0. Только на 92-й минуте армейцы смогли отправить один мяч в ворота «Ростова».

По итогу матча «жёлто-синие» набрали 26 очков, оказавшись на верхних строчках турнирной таблицы РПЛ.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.