Хоккеисты «Ростова» крупно проиграли воронежскому «Бурану»



Хоккейный клуб «Ростов» на домашнем льду сыграл с соперником из Воронежа - «Бураном». Итог встречи печальный для любителей донского хоккея - «кондоры» проиграли с разгромным счетом - 1:4.



В первом периоде уже спустя девять минут Данил Кудашев пропустил первую шайбу, но во второй части «красно-белым» удалось сравнять счет. Единственный гол в ворота «Бурана» отправил нападающий Андрей Леонов.



После второй трети у воронежцев было двойное преимущество — 1:2. В концовке встречи гости реализовали еще две шайбы, победив во встрече со счетом 1:4.



28 ноября на «Айс Арене» хоккеисты «Ростова» примут клуб «Сокол» из Красноярска.