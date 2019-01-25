Хоккеисты «Ростова» разгромили барнаульский «Алтай»



ХК «Ростов» одержал бесспорную победу над «Алтаем». Игра прошла 28 января в Барнауле. Счёт по итогу матча оказался 1:8.



Первая шайба попала в ворота «Алтая» в середине периода. Гол принадлежит Максиму Блинову. Ещё через 23 секунды вторая шайба попала в ворота хозяев.



Третий гол поначалу вызвал сомнения у судьи. Он долго изучал записи с камеры, пытаясь понять, были ли нарушены правила. В итоге гол был зачитан.



На 27-й минуте барнаульцы, наконец, смогли ответить. В середине второго периода Алексей Прохоров довёл счёт до 1:5 в пользу «Ростова».



Пропустив уже пять шайб, голкипер «Алтая» Данил Тимченко отправился на скамейку запасных. Вместо него на ворота встал Александр Власов. На 34-й минуте ростовские «кондоры» опять забили шайбу.



На 50-й минуте матча «Алтай» получил очередной удар красно-белых. За 37 секунд до конца Владислав Туник поставил точку в игре.



В итоге — 1:8 в пользу ростовчан.