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Штаб бывшего тренера «Ростова» Бердыева потребовал взыскать с клуба долг в 100 млн рублей

Штаб бывшего тренера «Ростова» Бердыева потребовал взыскать с клуба долг в 100 млн рублей
Тренерский штаб Курбана Бердыева требует взыскать с ФК «Ростов» долг в 100 миллионов рублей. Как передаёт «Спорт Экспресс», несколько тренеров во время работы в донском клубе не получили премиальные выплаты.

Чтобы забрать, наконец, обещанные деньги, они обратились с претензией к администрации «жёлто-синих». Там сообщили, что долг существует, но сумма его намного меньше заявленной.

По словам PR-директора «Ростова» Дениса Штанько, у команды действительно были задолженности за прошлые периоды. Но практически все уже погашено. Дончане, мягко говоря, сильно удивились, получив документ. Футбольный клуб находится в дружеских отношениях со штабом Бердыева. При этом перед каждым трансферным окном у ФК всплывают долги за период 2014-2017 годов.

Теперь администрации нужно изучить всю бухгалтерию. Отмечается, что среди тех, кто предъявляет претензии, нет Виталия Кафанова. Он сейчас работает в штабе тренера «Ростова» Валерия Карпина. У клуба нет долгов перед ним.

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