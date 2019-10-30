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Долги за шоколад: с «Ростова» требуют взыскать более 2 млн рублей

Долги за шоколад: с «Ростова» требуют взыскать более 2 млн рублей
Более двух миллионов рублей требуют взыскать с футбольного клуба «Ростов». Иск подал торговый дом «Атлас». Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Ростовской области.

В опубликованной информации указано, что клуб не оплатил четыре договора поставки. Общая сумма задолженности составляет 2 054 272 рубля. По каждому из контрактов ООО «Атлас» отправлял «Ростову» досудебные претензии, но все они остались без ответа. Так как решить проблему не удалось, организация обратилась в арбитражный суд.

Известно, что торговый дом «Атлас» занимается торговлей шоколадом, сахаром и кондитерскими изделиями.

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