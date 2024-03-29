Ростовские футболисты разгромили «Динамо» со счетом 1:4

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» одержал крупную победу над «Динамо». Выездной матч состоялся 29 апреля в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».На 22-й минуте полузащитник Кирилл Щетинин открыл счет. На 32-й капитан команды Даниил Глебов удвоил очки, забив еще один мяч. Через 10 минут новый игрок «желто-синих» Мохаммад Мохеби отличился третьим голом. Счет к перерыву составил 0:3.Во втором тайме ростовчане продолжили атаковать ворота соперников. Мохеби оформил дубль, забив на 56-й минуте еще один мяч. «Динамо» отметился единственным голом на 79-й минуте. Удар пришелся прямо в голову голкиперу. Несмотря на травму, Сергей Песьяков остался стоять в воротах до конца матча.К финальному свистку на табло было 1:4 в пользу гостей. В конце игры хозяева поля набросились на «Ростов» с кулаками. Судьи успели вмешаться и не дали перерасти стычке в побоище.