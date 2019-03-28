ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»



Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта.



Уже в начале матча удача оказалась на стороне «желто-синих». На 10-й минуте защитник «Урала» неудачно передал пас на голкипера Михаила Годзюра. Вратарь приблизился к штрафной линии, чтобы отбросить мяч дальше от ворот. Этим вопользовался Алексей Ионов, который забил мяч в ворота, оставленные вратарем. После первого гола ростовчане продолжали наращивать темпы игры. На 20-й минуте Зуев разыграл стенку с полузащитником Еременко и вывел мяч на удар. Александр не стал бить сразу, попытался найти игрока, который находится в более выгодном положении. В итоге мяч попал к Евгению Чернову, однако его успели накрыть футболисты «Урала». До конца тайма ни одна из команд так и не забила гол.



Во втором периоде ростовчане начали активную игру. На 46-й минуте Зуев ударил с левой ноги, обыграв соперников в чужой штрафной. Однако мяч так и не пробил ворота. Еще один опасный момент создал у ворот «Урала» Ионов. Однако и в этот раз донским футболистам не удалось забить еще один гол.



На 52-й минуте соперники сравняли счет. Хавбек Отман Эль-Кабир успешно атаковал ворота «Ростова». Сергею Песьякову не удалось отразить удар.



В оставшееся время ростовчане делали неоднократные попытки забить гол. Спустя несколько попыток упорство хозяев поля все-таки было вознаграждено. Гол забил Миха Мевля. Таким образом, счет в конце матча составил 2:1 в пользу «Ростова».