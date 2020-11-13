«Ростов-Дон» переиграл «Эсбьерг» в Лиге чемпионов

Донские гандболистки в тяжелейшей игре взяли два очка у чемпиона Дании – 25:24.На своей площадке в начале ноября чемпион России не просто, но всё-таки заслуженно победил - 28:24. Датчанки теперь были заряженными на борьбу втройне и жаждали вернуть должок за ту игру, взять реванш. Перед игрой стало известно, что на 4-6 недель выбыла из-за травмы один из лидеров команды - Анна Сень.В первой части вечера с первых же минут гости завладели преимуществом. «Жёлто-чёрные» смотрелись получше, но датчанки сдаваться не планировали – отрыв никак не мог перерасти отметку в три мяча. Порой «Эсбьерг» даже сравнивал счёт. За первые 30 минут «Ростов-Дон» так и не смог сделать серьёзный задел. На перерыв коллективы пошли при счёте 12:13 – минимальное преимущество.Вторая половина игры началась плохо для команды Пера Юханссона. Датчанки сравняли счёт и даже повели, впервые в матче. Ближе к экватору тайма чемпион России сделал мощный рывок – отрывок 6:1 в пользу «Ростов-Дона» и вот уже 18:22, крепкий перевес по такой сложной игре. На последних минутах чемпион Дании хорошо подтянулся и имел все шансы на очки. На последних секундах матча при счёте 24:25 в ворота «Ростов-Дона» был назначен 7-метровый бросок. И Галина Габисова спасла свою команду. В итоге «жёлто-чёрные» добывают пятую победу в Лиге чемпионов. Из этих пяти выигрышей три одержаны с разницей всего в один мяч.Самым метким игроком встречи стала Юлия Манагарова, забившая шесть голов. Владлена Бобровникова выполнила четыре точных броска.В другой игре нашей группы «Ференцварош» (Венгрия) со счётом 29:25 переиграл в гостях «Битигхайм» (Германия).У ростовчанок в активе теперь 11 баллов, и они делят первую строчку таблицы с румынским «Бухарестом», с которым и проведут свой следующий матч 19 ноября.