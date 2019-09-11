«Ростов-Дон» переиграл московский «Луч»





«Ростов-Дон» продолжает штамповать победы. В этот раз подшефные Амброса Мартина без особых проблем превзошли «Луч», команду, которая когда-то была чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов.



В начале матча команда гостей более десяти минут играла если не на равных, то почти на равных. На 14-й минуте неожиданно счёт был равным – 5:5. Но далее «жёлто-чёрные» продемонстрировали мощный промежуток, оставив соперника далеко позади. К 20-й минуте на табло уже были цифры 11:7 в пользу дончанок, а к сигналу на перерыв они забили ещё пять мячей, не позволив это сделать сопернику ни разу – 16:7.



Во второй части матча разница в счёте продолжала расти. В её середине отрыв достиг отметки в 15 голов. Интрига, пожалуй, сгинула ещё в первом тайме и уже, разумеется, не воскресла. Финальная сирена остановила игру при счёте 36:15 - ожидаемая победа действующего чемпиона с более чем солидным перевесом.



Лучшим снайпером вечера стала Полина Кузнецова – пять голов. По четыре точных броска у Анны Сень, Ирины Никитиной, Анны Вяхиревой и Валерии Масловой. Вратарь «Ростов-Дона» Галина Мехдиева парировала 57% бросков по своим воротам - 11 из 19. Её напарница Маисса Пессоа набрала 58%, то есть 10 мячей из 17. У проигравшей стороны по четыре мяча забили Анастасия Голикова и Мария Будилина.



Данный выигрыш стал четвёртым подряд на старте чемпионата России среди клубов Суперлиги. «Ростов-Дон» пока делит первую строчку в турнирной таблице с «Кубанью» (Краснодар) - по 8 баллов из 8. У «Лады» (Тольятти) тоже 100%, но пока три сыгранных матча, в том числе победа над расхваленным и привилегированным московским ЦСКА. В другом матче игрового дня «Ставрополье» у себя дома со счётом 30:29 переиграло «Звезду».



Очередной матч ростовчанки проведут 14 сентября, когда будут в родных стенах принимать «Звезду» (Звенигород, Московская область), а 19-го числа – «АГУ-АдыИФ» (Майкоп).