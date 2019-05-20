ГК «Ростов-Дон» стал чемпионом России



В первом матче серии до двух побед несколько дней назад ростовчанки на фоне невероятной усталости после Лиги чемпионов растеряли в конце основного времени солидное преимущество и дожали соперника только в овертайме. На сей раз до этого не дошло – «желто-черные» относительно легко взяли победу, а вместе с ней - и чемпионство этого года.



Волжанки были полны решимости дать бой грозному сопернику. На первых порах «Лада» повела в счете (2:0, 3:1). Далее ростовчанки счет сравняли, и пошла равная игра – 5:5, 7:7, 10:10. Лишь на 21-й минуте игры хозяйки площадки оторвались на два мяча (12:10). В конце первой части игры гандболистки «Лады» заметно «подсели», чем и воспользовались дончаки, доведя отрыв до четырех голов, – 17:13.



Во втором тайме разница в счете сократилась, но «Ростов-Дон» продолжал лидировать. У тольяттинок лучше других смотрелись Дарья Дмитриева и Елена Михайличенко. После гола последней в середине второй части игры разница в счете сократилась до минимума (23:22). Тут же подопечные Амброса Мартина практически нокаутировали соперника – Ксения Макеева, Анна Вяхирева и Юлия Манагарова забили подряд – 26:22. После такого «Лада» уже вернуться в игру не смогла. В итоге «Ростов-Дон» одержал очередную победу, которую, пожалуй, можно назвать заслуженной, - 29:26.



У «Ростов-Дона» больше всех забила Юлия Манагарова – семь попаданий. У Лоис Аббинг – шесть голов, а у Анны Вяхиревой – пять. В составе «Лады» лучшей была Елена Михайличенко – восемь точных бросков.



Ростовский клуб становится чемпионом России (в седьмой раз). В сезоне-2018/2019 «желто-черные» выиграли все матчи в чемпионате и Кубке России, плюс серебро Лиги чемпионов. Сезон завершен.