«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» и вышел в финал четырёх Кубка России

Ростовские гандболистки в Тольятти переиграли местную «Ладу» - 27:25 - и прошли дальше во втором по значимости внутрироссийском турнире.





В чемпионате России и «Ростов-Дон», и «Лада» вышли напрямую в ½ финала и сыграют там лишь в конце апреля, а значит, сам бог велел заполнить образовавшийся пробел в календаре кубковой игрой.



На первых минутах и те, и другие много ошибались – счёт был открыт только на шестой минуте игры. Уже к 11-й минуте команда гостей вела в счёте - 6:2 - и была полна решимости размазать соперника ещё в первом тайме. «Автозаводчанки», однако, ввязались в погоню и неплохо преуспели в этом. Отрыв перестал расти, и первые тридцать минут матча команды закончили со счётом 13:9 в пользу чемпиона России.



Во второй части игры «Лада» почти достала ростовчанок. Несколько раз отрыв сокращался до минимума (15:16, 17:18). При этом казалось, что «Ростов-Дон» всё равно контролирует ход игры. Силы тольяттинок иссякли на 50-х минутах. На 56-й минуте счёт был уже 20:26, и едва ли интрига ещё жива. В концовке волжанки кое-что забили ещё, но исход, разумеется, был уже давно решён – 25:27, победа «Ростов-Дона».



Лучшими снайпера встречи стали Анна Сень и Юлия Манагарова – по шесть мячей. У «Лады» пять раз отличилась Елена Михайличенко. Основной голкипер ростовского клуба Анна Седойкина отразила 15 бросков по своим воротам из 31 (48%).



«Ростов-Дон» выходит в финал четырёх Кубка России. Итоговый мини-турнир пройдёт в мае. Место пока не известно. Соперники – «Астраханочка», «Кубань» и ЦСКА.



Свой следующий матч «Ростов-Дон» проведёт 5 апреля в Лиге чемпионов. В первом матче ¼ финала подопечные Амброса Мартина сыграют с французским «Брестом».