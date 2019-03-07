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Гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу над датчанками из «Оденсе»

Гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу над датчанками из «Оденсе»
Гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу над датчанками из «Оденсе». Последняя игра основного раунда прошла 9 марта в донской столице.

В первые минуты матча датчанки начали играть в быстром темпе. С помощью быстрой атаки Трине Йенсен отскрыла счет. Однако ростовчанки сразу же адаптировались к таким условиям. Через три минуты Ксения Макеева сравняла счет.

На протяжении первого периода донские спортсменки выступали в качестве преследовательниц. Так, на 11-й минуте Анне Седойкиной удалось парировать пенальти Трины Йенсен. В конце тайма Анна Сень дважды успешно атаковала и сравняла счет, а затем увеличила преимущество команды.

Во втором периоде ростовчанки уверенно завладели преимуществом. «Оденсе» стал меньше атаковать и перешел к обороне. На протяжении тайма «Ростов-Дон» активно наращивал преимущество. Уже к 49-й минуте отрыв был уже в шесть мячей. Тогда тренер «Оденсе» попросил перерыв. Эта мера принесла результат – датчанки забили дважды и вырвались вперед. Однако позже удача снова перешла на сторону донских спортсменок. Сначала гол забила Маслова, затем отрыв закрепила Макеева. Счет составил 25:19 в пользу ростовчанок.

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