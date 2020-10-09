«Ростов-Дон» переиграл немецкий клуб в Лиге чемпионов

Донские гандболистки взяли на выезде верх над «Битигхаймом» - 32:31.После неприятной ничьей в игре предыдущего тура со словенским «Кримом» «Ростов-Дону» непременно нужно было выигрывать, чтобы и дальше вести борьбу за первое место в своей группе. Немки же три своих матча проиграли и не набрали пока ни одного очка - похоже, на выход из группы им рассчитывать уже не стоит. Матч был первым для нового рулевого команды шведа Пера Юханнсона, который наконец добрался до России.На первых минутах игра шла примерно равная. Оппоненты осторожничали, оторваться не могли ни те, ни другие. В середине тайма «Битигхайм» дал слабину, и «Ростов-Дон» этим по-гроссмейстерски воспользовался – мощный рывок, 5:0, и теперь стало понятно, кто фаворит, а кто способен только «дать бой» – 11:15. «Жёлто-чёрные» обязаны бы добивать деморализованного соперника и уходить на отдых с комфортным перевесом. Но нет, местная команда проявила твёрдость и спортивный характер, сократив перевес до минимального – 16:17 после 30 минут игры, и вся борьба ещё впереди.В начале второго отрезка матча немки удивили и послали россиянок в нокдаун – впечатляющий рывок, 6:1, и новый оборот «качелей», 22:18. К счастью для российских болельщиков, сил у ростовчанок было ещё предостаточно – новый рывок, и вот цифры на табло опять равные – 22:22. В концовке дончанки были точнее и хладнокровнее – за несколько минут до финала всё было уже понятно. «Битигхайм» смог под занавес игры сократить отрыв, но не более. Результат – немного нервная, но уверенная победа «Ростов-Дона» - 32:31.Анна Сень стала самой результативной в этот вечер – восемь голов. Ксения Макеева и Юлия Манагарова забросили по пять мячей. У «Битигхайма» лучшей стала Анье Лауэнрот – семь попаданий.Свой следующий матч «Ростов-Дон» сыграет 14 октября, когда будет принимать майкопский «АГУ-Адыиф» в чемпионате России среди команд Суперлиги, а ещё через три дня, 17 октября, «донские красавицы» проведут матч с французским «Мецем» в Лиге чемпионов, также на своём поле.