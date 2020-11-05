ГК «Ростов-Дон» переиграл в Лиге Чемпионов датский «Эсбьерг»

Игра с чемпионом родины гандбола выдалась очень сложной. Гостьи прибыли в Ростов-на-Дону в количестве десяти игроков, но даже в таком скромном составе они сумели организовать «Ростов-Дону» немало трудностей.В первом тайме ростовчанки долго не могли нащупать свою игру. Большую часть первого тайма «Эсбьерг» был впереди, пусть и с минимальной разницей. Ближе к перерыву «Ростов-Дон» всё же вышел вперёд – 15:13.Второй тайм проходил по ожидаемому сценарию. В конце концов гандболистки гостей немного устали, а неприлично короткая скамейка не позволяла находить время для отдыха основных игроков. «Ростов-Дон» же мог себе позволить варьировать состав и «освежаться» заменами. Надо отдать должно оппоненту наших спортсменок, даже в таких экстремальных условиях «Эсбьерг» смог один раз даже счёт сравнять, хотя логично было предположить полное доминирование хозяев в последние 5-10 минут игры. Но трудности датчанок «Ростов-Дон» не должны были интересовать, жёлто-чёрные решали свои честолюбивые задачи. В итоге ростовчанки побеждают 28:24 – не просто, но всё-таки логично и закономерно.Юлия Манагарова стала самой результативной в составе «Ростов-Дона» - 7 голов. Виктория Борщенко и Владлена Бобровника забили по 5 мячей. У гостей наиболее удачливой стала Марит Якобсен – 8 точных бросков.В другой игре нашей группы немецкий «Битигхайм» легко обыграл в гостях венгерский «Ференцварош» - 35:24.В турнирной таблице группы «Ростов-Дон» занимает вторую строчку - 9 очков из 10 возможных. Лидирует «Бухарест» - 10 очков и на одну проведённую игру больше.Следующий матч подшефные Пера Юханссона проведут 11 ноября дома. В рамках чемпионата России среди клубов Суперлиги предстоит сыграть против краснодарской «Кубани»