«Ростов-Дон» крупно победил «Университет»



Ростовские гандболистки в преддверии сложнейших матчей с московским ЦСКА и французским «Мецем» легко переиграли одну из скромнейших команд российского чемпионата. «Университет» из Ижевска претендует только на места ниже середины турнирной таблицы и абсолютно никакой опасности для подшефных Амброса Мартина не несут.



В стартовые минуты гостьи относительно хорошо сопротивлялись более опытному сопернику. Ростовские игроки, похоже, давали сопернику поиграть и не хотели во что бы то ни стало уничтожить соперника сразу же. «Университет» даже вёл в счёт 7:5 и 8:7, однако потом класс взял своё. На 13-й минуте счёт был равным – 8:8. Далее чемпион России провёл выдающийся отрезок, забросив ДВЕНАДЦАТЬ голов подряд. После получаса игры на табло был счёт 20:8 в пользу ростовчанок, разумеется.



Второй тайм был пустой формальностью. Такие условия раскрепостили жёлто-чёрных, и они набросали ещё больше мячей. Итог – сверхкрупная победа лидера чемпионата 42:16. У «Ростов-Дона» в российской Суперлиге по-прежнему только победы.



В этой голевой феерии лучше других была Юлия Манагарова – 9 мячей из 9 попыток. У Марины Судаковой на счету шесть попаданий. Столько же у Марии Керчиковой, лучшей в составе проигравших. Вратари ростовской команды отразили 60% бросков в створ ворот (24 из 40).



В другом матче тура «АГУ-Адыиф» переиграл дома «Уфу-Алису» 27:19. «Ростов-Дон» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблице среди команд Суперлиги.



18 января дончанки будут принимать дома всеми расхваливаемый ЦСКА, а через неделю в Лиге Чемпионов предстоит сверхважный матч в Меце (Франция) против одноимённого клуба.