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После того как Валерий Карпин покинул «Ростов», в клубе стало более спокойно

После того как Валерий Карпин покинул «Ростов», в клубе стало более спокойно
После того как Валерий Карпин покинул «Ростов», в клубе стало более спокойно. Футболист донского клуба Николай Комличенко поделился своими впечатлениями о текущей ситуации и работе нового тренера Джонатана Альбы.

«Тренировочный процесс остался прежним. Но теперь стало немного спокойнее. Георгич был очень строгим тренером. А Джонни более лоялен», — сказал форвард в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Карпин покинул «Ростов» перед началом второй части Российской Премьер-Лиги. Однако, вопреки прогнозам экспертов, после смены тренера команда не развалилась, а, напротив, демонстрирует успешные результаты.
Фото: ФК Ростов
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