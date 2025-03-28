Фото: ФК Ростов

После того как Валерий Карпин покинул «Ростов», в клубе стало более спокойно. Футболист донского клуба Николай Комличенко поделился своими впечатлениями о текущей ситуации и работе нового тренера Джонатана Альбы.«Тренировочный процесс остался прежним. Но теперь стало немного спокойнее. Георгич был очень строгим тренером. А Джонни более лоялен», — сказал форвард в интервью «РБ Спорт».Напомним, что Карпин покинул «Ростов» перед началом второй части Российской Премьер-Лиги. Однако, вопреки прогнозам экспертов, после смены тренера команда не развалилась, а, напротив, демонстрирует успешные результаты.