Валерий Карпин покинул ФК «Ростов». Об этом сообщили в официальном аккаунте в Инстаграм клуба 2 августа.Ранее Карпин утверждал, что сможет совмещать должность тренера сборной России и «Ростова». Однако судя по всему это не получилось. Клуб настигала неудача за неудачей.О том, что Карпин возглавит национальную сборную стало известно 23 июля. После этого из клуба ушёл капитан команды, а после «Ростов» проиграл «Динамо» и «Зениту». На фоне явного спада и потерянности после ухода одного лидера, команду покинул второй.Поиски нового тренера посреди сезона вряд ли пойдут команде на пользу. Чтобы показать результат клубу срочно надо искать замену. Времени на притирки и знакомство нет. Из-за резкого ухода Карпина «Ростов» остался брошенным. Чтобы хорошо провести сезон, надо буквально прыгнуть выше головы.