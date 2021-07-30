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Валерий Карпин покинул ФК «Ростов»

Валерий Карпин покинул ФК «Ростов»

Валерий Карпин покинул ФК «Ростов». Об этом сообщили в официальном аккаунте в Инстаграм клуба 2 августа.

Ранее Карпин утверждал, что сможет совмещать должность тренера сборной России и «Ростова». Однако судя по всему это не получилось. Клуб настигала неудача за неудачей.

О том, что Карпин возглавит национальную сборную стало известно 23 июля. После этого из клуба ушёл капитан команды, а после «Ростов» проиграл «Динамо» и «Зениту». На фоне явного спада и потерянности после ухода одного лидера, команду покинул второй.

Поиски нового тренера посреди сезона вряд ли пойдут команде на пользу. Чтобы показать результат клубу срочно надо искать замену. Времени на притирки и знакомство нет. Из-за резкого ухода Карпина «Ростов» остался брошенным. Чтобы хорошо провести сезон, надо буквально прыгнуть выше головы.

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