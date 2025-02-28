После ухода из «Ростова» Валерий Карпин переехал в Москву

Фото: соцсети

Тренер сборной России Валерий Карпин переехал в Москву после ухода с «Ростова». Об этом сообщила жена тренера, Дарья Карпина в своих соцсетях.В пресс-службе ростовского клуба 25 февраля сообщили об уходе Карпина с поста главного тренера. Сам наставник сообщил, что будет заниматься сборной. Дарья Карпина, жена тренера сообщила в соцсетях, что семья переехала в Москву.Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года. Отметим, что в 2021 году специалист был назначен главным тренером сборной России и вскоре покинул донской клуб. Однако через год Карпин вернулся в «Ростов» и начал совмещать работу в клубе и сборной.