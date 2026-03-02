Новости
После игры с «Краснодаром» ФК «Ростов» намерен обжаловать результаты судейства

После игры с «Краснодаром» ФК «Ростов» намерен обжаловать судейство. У руководство донского клуба есть вопросы по решению арбитров в течение всей игры, также было написано обращение по красной карточке Ильи Вахании. Жалобу отправили в экспертно-судейскую комиссию и Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Напомним, что игра состоялась 28 февраля в рамках РПЛ. В ходе всей игры возникли ряд спорных моментов, которые, по мнению донского клуба, судьи решали несправедливо. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Краснодара».
Фото: ФК Ростов
