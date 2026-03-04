Часть дебиторской задолженности «Ростовского ковша» продали на торгах

Фото: Соцсети

Дебиторские задолженности обанкротившегося в 2021 году АО «Ростовский ковш» (долг 2,1 млрд рублей) частично реализовали на аукционе. Информация опубликована на портале «Федресурс».Это не первая попытка продажи: первоначальная стоимость лотов — 730 млн рублей, после неудач снизили на 74 млн. Крупнейший лот (258,5 млн рублей, претензии к экс-гендиректору Рубену Айвазяну) снова не продан.Удалось реализовать два лота:- Права требования к ООО «Ростовский портовый элеватор» (20,8 млн рублей) купил ИП Виктор Мавлютов (Саратовская обл.) за 450 тыс. рублей (старт — 18,7 млн).- Права к ООО «Тимашевский элеватор» (2,16 млн рублей) приобрел ИП Александр Душевой (Нижний Новгород) за 38 тыс. рублей (старт — 1,9 млн).По пяти остальным лотам торги несостоявшиеся. Новые аукционы запланированы, но успех под вопросом.