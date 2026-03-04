Поврежденным от БПЛА дом на Малиновского в Ростове отремонтируют до конца июня

Фото: ЖК Малина Парк

В Ростове-на-Дону 18 декабря был атакован беспилотный летательный аппарат. В результате удара серьезно пострадала строящаяся многоэтажка на улице Малиновского. Застройщик сообщил, что восстановительные работы будут полностью завершены к концу июня.В результате инцидента в здании обрушился фасад, начался пожар, а также были выбиты стекла в квартирах. К счастью, никто из жильцов не пострадал.В связи с происшествием был введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают устранять последствия атаки.