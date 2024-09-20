Фото: ФК Ростов

Экспертно-судейская комиссия отклонила жалобу ФК «Ростов» по итогам матча с «Краснодаром». Пресс-служба «желто-синих» сообщила об этом 20 сентября.Игра между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялась 14 сентября, завершившись победой «быков» со счетом 2:0. Такое поражение вызвало негодование у «желто-синих», которые подали жалобу в экспертно-судейскую комиссию, посчитав, что судья допустил ошибки. По мнению «Ростова», арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой и неправомерно отменил гол их нападающего.Тем не менее специалисты сочли решения судьи обоснованными. В первом случае ЭСК объяснил, что контакт мяча с рукой защитника «Краснодара» в штрафной зоне не является нарушением, так что отмена пенальти была оправданной.Во втором же эпизоде игрок «Ростова» нарушил правила, толкнув в спину футболиста «Краснодара», что дало ему нелегитимное преимущество, и, соответственно, его гол правильно не был засчитан.Какие действия «желто-синие» предпримут дальше, пока не известно.