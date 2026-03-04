- Пламя потушили на пяти квадратах восемь огнеборцев с помощью двух спецмашин, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Новошахтинске 51-летний мужчина погиб при пожаре из-за неисправного обогревателя. Трагедия произошла 4 февраля.Ранним утром огонь охватил один из частных домов на улице Благоева. Дым из окна постройки заметили соседи. Они поспешили вызвать спасателей.К сожалению, во время ликвидации возгорания пожарные нашли тело мужчины.В ведомстве отметили, что погибший отапливал жилье с помощью электрообогревателя. Вероятной причиной пожара могла стать неисправная работа этого оборудования.