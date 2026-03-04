Новости
В Новошахтинске 51-летний мужчина погиб при пожаре из-за неисправного обогревателя

В Новошахтинске 51-летний мужчина погиб при пожаре из-за неисправного обогревателя. Трагедия произошла 4 февраля.

Ранним утром огонь охватил один из частных домов на улице Благоева. Дым из окна постройки заметили соседи. Они поспешили вызвать спасателей.

- Пламя потушили на пяти квадратах восемь огнеборцев с помощью двух спецмашин, - уточнили в региональном ГУ МЧС.


К сожалению, во время ликвидации возгорания пожарные нашли тело мужчины.

В ведомстве отметили, что погибший отапливал жилье с помощью электрообогревателя. Вероятной причиной пожара могла стать неисправная работа этого оборудования.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
