В Новошахтинске 51-летний мужчина погиб при пожаре из-за неисправного обогревателя
В Новошахтинске 51-летний мужчина погиб при пожаре из-за неисправного обогревателя. Трагедия произошла 4 февраля.
Ранним утром огонь охватил один из частных домов на улице Благоева. Дым из окна постройки заметили соседи. Они поспешили вызвать спасателей.
К сожалению, во время ликвидации возгорания пожарные нашли тело мужчины.
В ведомстве отметили, что погибший отапливал жилье с помощью электрообогревателя. Вероятной причиной пожара могла стать неисправная работа этого оборудования.