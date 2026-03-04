У экс-министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой появился шанс выйти из СИЗО

Фото: Дондей.

У Лилии Федотовой, бывшего министра финансов Ростовской области, появился шанс выйти из СИЗО. Вопрос о мере пресечения для бывшей чиновницы рассмотрят на первом заседании в Кировском районном суде Ростова‑на‑Дону.Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года по обвинению в необоснованном привлечении кредитов на 12 млрд руб. в 2020 году. По версии следствия, из‑за ставки, не соответствующей долговой политике, бюджету региона был нанесён ущерб в размере 1,9 млрд руб. (расходы на обслуживание кредитов в 2020–2023 гг.).Ранее Басманный суд Москвы отправил Федотову в СИЗО: обвинение опасалось, что она может скрыться за границей у сына. Защита же настаивала на домашнем аресте из‑за тяжёлой болезни подзащитной. Теперь меру пресечения должен пересмотреть Кировский районный суд.