В акватории Азовского моря впервые за 20 лет обнаружили скопление зимующего осетра

Фото: АзНИИРХ

Впервые за 20 лет в Азовском море зафиксировали массовое скопление зимующих особей. Как уточнили ученые АзНИИРХ, значительный рост численности коснулся и особей промыслового размера.Запасы осетровых достигли уровня, позволяющего формировать плотные зимовальные скопления в традиционных районах – северо-западных водах моря.- Подобное явление не фиксировалось более 20 лет, – подчеркивают ученые АзНИИРХ.Стабильный рост популяции охватывает и особи промыслового размера: среди них встречаются экземпляры длиной до 130 сантиметров, что говорит о благоприятных условиях для размножения и нагула.Не менее обнадеживающие данные получены по пиленгасу. В центральной части Азовского моря обнаружено одно из крупнейших зимовальных скоплений этой промысловой рыбы. Выловленные особи достигали 56-67 сантиметров в длину, указывая на отличные условия для роста.