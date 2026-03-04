Новости
В акватории Азовского моря впервые за 20 лет обнаружили скопление зимующего осетра

Впервые за 20 лет в Азовском море зафиксировали массовое скопление зимующих особей. Как уточнили ученые АзНИИРХ, значительный рост численности коснулся и особей промыслового размера.

Запасы осетровых достигли уровня, позволяющего формировать плотные зимовальные скопления в традиционных районах – северо-западных водах моря.

- Подобное явление не фиксировалось более 20 лет, – подчеркивают ученые АзНИИРХ.

Стабильный рост популяции охватывает и особи промыслового размера: среди них встречаются экземпляры длиной до 130 сантиметров, что говорит о благоприятных условиях для размножения и нагула.

Не менее обнадеживающие данные получены по пиленгасу. В центральной части Азовского моря обнаружено одно из крупнейших зимовальных скоплений этой промысловой рыбы. Выловленные особи достигали 56-67 сантиметров в длину, указывая на отличные условия для роста.
Фото: АзНИИРХ
