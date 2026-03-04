Экс-министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой продлили меру пресечения на полгода

Фото: Donday

Кировский районный суд Ростова продлил арест бывшему министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой до 23 августа 2026 года включительно. Об этом 4 марта сообщает портал DonDay из зала суда.На заседании Федотова просила смягчить меру пресечения, сославшись на ухудшение здоровья: после года в СИЗО обострился гайморит с гнойными выделениями. Она хотела лечиться дома и отметить с мужем 50-летие совместной жизни. Однако суд оставил решение без изменений.Заседание отложено до 25 марта для этапирования Федотовой в Ростов — на нем она должна присутствовать лично.Лилию Федотову обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году она привлекла кредиты на 12 миллиардов рублей из коммерческого банка при наличии свободных бюджетных средств. Ставка по кредитам не соответствовала долговой политике региона, что привело к ущербу бюджету в 1,9 миллиарда рублей на обслуживание долга в 2020–2023 годах.