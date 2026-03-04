Экс-министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой продлили меру пресечения на полгода
Кировский районный суд Ростова продлил арест бывшему министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой до 23 августа 2026 года включительно. Об этом 4 марта сообщает портал DonDay из зала суда.
На заседании Федотова просила смягчить меру пресечения, сославшись на ухудшение здоровья: после года в СИЗО обострился гайморит с гнойными выделениями. Она хотела лечиться дома и отметить с мужем 50-летие совместной жизни. Однако суд оставил решение без изменений.
Заседание отложено до 25 марта для этапирования Федотовой в Ростов — на нем она должна присутствовать лично.
Лилию Федотову обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году она привлекла кредиты на 12 миллиардов рублей из коммерческого банка при наличии свободных бюджетных средств. Ставка по кредитам не соответствовала долговой политике региона, что привело к ущербу бюджету в 1,9 миллиарда рублей на обслуживание долга в 2020–2023 годах.