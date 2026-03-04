Течет гной с кровью: Виктору Гончарову вызвали скорую помощь в суд
Экс‑советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову в зале суда экстренно вызвали скорую помощь: из‑за болезни у него могут ухудшиться показатели здоровья в любой момент. Об этом сообщает Donday.
В начале заседания защита выступила с ходатайством. Дело в том, что в период содержания в СИЗО у Виктора Гончарова случился рецидив заболевания: он жалуется на сильные головные боли, частичную потерю слуха, а также на выделения гноя с кровью.
На суде экс‑чиновник обратился с просьбой вызвать скорую:
«Почему это рецидив произошёл сейчас, я не знаю. Мы просили у врача рекомендации по лечению, он сказал только личный осмотр. Ночью не сплю, меняю только ватки, потому что постоянно течёт кровь с гноем, я даже привёз с собой ватки как доказательства. Как это скажется на моём здоровье в дальнейшем, я не знаю. Прошу вызвать скорую помощь».
Напомним, что Виктора Гончарова обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, на посту замгубернатора он распорядился выделить 155 миллионов рублей в виде субсидий предприятиям за счёт федерального и областного бюджетов — после этого компании признали банкротами.