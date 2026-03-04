«Ростовский порт» через суд обязали выплатить «Росморпорту» более 27,6 млн рублей

Фото: ростовский порт

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение в пользу ФГУП «Росморпорт», обязав АО «Ростовский порт» выплатить свыше 27,7 миллиона рублей за неосновательное обогащение от незаконного использования арендованных причалов. Информация о решении появилась в картотеке арбитражных дел.Конфликт возник на фоне 20-летнего договора аренды причалов №№ 1–4 Александровского ковша, № 28 и № 29 Ростовского ковша, а также №№ 6–13 Центрального грузового района. Эти отношения начались в 2005 году, но в марте 2024 года «Росморпорт» расторг договор, уведомив арендатора о необходимости демонтажа и вывоза имущества. Однако «Ростовский порт» не только оставил имущество на месте, но и продолжил коммерческую перевалку судов без оплаты аренды.В августе 2025 года «Росморпорт» подал иск, требуя взыскать 27,6 миллиона рублей. Сумма включала 25,2 миллиона рублей неосновательного обогащения за период с августа 2024 по май 2025 года и 2,3 миллиона рублей процентов за использование чужих средств с сентября 2024 по июнь 2025 года (с начислением до полного погашения).Суд частично удовлетворил требования истца. С «Ростовского порта» взыщут:25,3 миллиона рублей неосновательного обогащения за период с 1 августа 2024 года по 31 мая 2025 года;2,4 миллиона рублей процентов за просрочку;дополнительные проценты с 1 июля 2025 года до дня фактического погашения долга.