После матча с «Динамо» ФК «Ростов» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию

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ФК «Ростов» обратился с очередной жалобой в экспертно-судейскую комиссию после матча с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».Руководство клуба «Ростов» выразило желание, чтобы специалисты изучили эпизод, где защитник из Махачкалы грубо нарушил правила на 24-й минуте матча. Игрок Валентин Пальцев толкнул футболиста из «Ростова» Роналдо. За это он был вынужден покинуть поле. Однако арбитр не принял соответствующих мер. Такое решение не устроило болельщиков «Ростова».Матч состоялся 22 сентября на «Ростов Арене» и завершился нулевой ничьей. После финального свистка журналисты заметили, как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разговаривал на повышенных тонах с судьей Сергеем Карасевым. Очевидно, причиной их громкого диалога стало именно это нарушение. Карпин не стал комментировать ситуацию, лишь отметил, что судьи часто принимают решения, которые кажутся несправедливыми.За сезон-2024/25 «Ростов» уже третий раз обращается в ЭСК РФС с жалобами на судейство. Первая жалоба была подана после матча с «Оренбургом», а вторая — после игры с «Краснодаром».