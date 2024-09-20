Валерий Карпин высмеял заключение ЭСК после матча «Ростова» с «Краснодаром»

Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин, главный тренер футбольного клуба «Ростов», в своем провокационном сообщении в социальных сетях 20 сентября высмеял решение экспертно-судейской комиссии по итогам матча с «Краснодаром».Под комментарием к решению комиссии он изобразил эмодзи, который выражает безудержный смех.— Гениально, — написал Карпин, вероятно, имея в виду выводы специалистов.Пока не известно, чем может обернуться эта выходка Карпина. Возможно, КДК РФС по этике заинтересуется данным вопросом.Напомним, что экспертно-судейская комиссия отклонила жалобу «Ростова» после матча с «Краснодаром», который завершился со счетом 2:0 в пользу «быков». После игры «Ростов» обвинил арбитра в ошибке: по мнению проигравшей команды, судья должен был назначить пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой, а также безосновательно отменил гол нападающего «Ростова».Однако мнения команды и специалистов по этому вопросу разошлись. Сотрудники ЭКС считают, что арбитр принял все решения правильно.