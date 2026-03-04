Новости
Ростовчане обеспокоены состоянием недавно отремонтированной лестницы возле Молодёжного театра

В Ростове жители города обеспокоены состоянием недавно отремонтированной лестницы возле Молодёжного театра. Фотографии в социальных сетях показывают, что нижние ступени уже начали крошиться, а на других появились трещины.

Ремонт был проведён осенью 2025 года по поручению главы города, и качество работ лично проверял Александр Скрябин. Теперь горожане задаются вопросом, почему такие важные поручения выполняются так небрежно.

Вероятно, на состояние лестницы повлияло резкое изменение погодных условий: после сильных морозов и снегопада, за которыми последовало резкое потепление, даже самые прочные конструкции могут выйти из строя. Однако при качественном ремонте лестница должна выдерживать подобные испытания.
Фото: соцсети
