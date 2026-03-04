Новости
В Новочеркасске задержан студент, который устроил теракты на электроподстанциях

В городе Новочеркасске задержали студента, который поджог две электроподстанции. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Оперативники установили, что студент получил задания на поджог через мессенджер «Телеграм». Взамен ему обещали вернуть деньги, которые ранее он отдал мошенникам, а также освободить от несуществующего уголовного преследования.

- Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
