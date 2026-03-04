Батайчанину грозит почти 12 лет за покушение на убийство возлюбленной в новогоднюю ночь

Фото: СУ СКР по Ростовской области

Житель Батайска предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своей 40-летней сожительницы. Страшное преступление, мотивом которого стала ревность, произошло в новогоднюю ночь.По данным Следственного управления СКР по Ростовской области, инцидент случился в одной из квартир на улице Луначарского. Во время ссоры, вызванной ревностью мужчины, он в порыве гнева схватил туристический нож и нанес женщине несколько ударов. Пострадавшая получила ранения в область груди, шеи и живота.Следствие установило, что обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Оказавшимся рядом родственникам удалось оказать помощь, вызвав бригаду скорой помощи. В результате оперативных действий злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя он был заключен под стражу и отправлен в СИЗО.В отношении батайчанина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 11,6 лет. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.