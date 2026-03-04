В Ростовском-на-Дону зоопарке показали, как учат капибар не бояться уколов

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке показали, как учат капибар не бояться уколов. Видео тренинга для животных опубликовали 4 марта.Работники разместили видео с капибарой Елисеем. Они проводят так называемую «репетицию» постановки инъекций и забора крови. Сотрудник в игровой форме учит животное привыкать к стрессу: в руке - вкусности, и когда капибара наклоняется, специалист делает легкий резкий толчок рукой. Далее то же самое проделывают заточенной палочкой. Сотрудница слегка колет животное, а в ответ капибара получает лакомство.После этого Елисею легче справляться со стрессом при виде шприца.