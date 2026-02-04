ВТБ: автоматическая уплата налога на профессиональный доход стала доступна самозанятым
Самозанятые получили возможность автоматической уплаты налога на профессиональный доход (НПД) через личный кабинет банка.
Для самозанятых налог на профессиональный доход напрямую связан с фиксацией каждого поступления. После формирования чека сумма дохода автоматически учитывается при расчёте налога, а обязанность по его уплате возникает ежемесячно.
В этой логике автоплатёж позволяет выстроить более предсказуемый процесс расчётов - без необходимости отслеживать сроки и суммы вручную.
Так, при получении квитанции на уплату налога от ФНС средства автоматически списываются с указанного счета 14-го числа месяца, следующего за отчетным. Клиент в любой момент может изменить счет для списания, пропустить, отключить или снова подключить автоплатеж. На всех этапах – начисления, списания, уведомления о статусе платежа – пользователь получает оповещения. При недостатке средств система предупредит об этом, чтобы клиент успел оплатить налог вручную и избежать просрочки.
При приёме оплаты по QR-коду данные о платеже автоматически передаются в Федеральную налоговую службу, а самозанятому направляется уведомление со ссылкой на чек, формировать его самостоятельно пользователю не требуется. Такой формат снижает количество рутинных операций и упрощает взаимодействие с налоговой, особенно для тех, кто работает с большим числом мелких платежей.
Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области - вице-президент:
«Для самозанятых важно, чтобы налоговые расчёты были максимально прозрачными и не требовали постоянного внимания. Автоматическая уплата НПД позволяет встроить этот процесс в повседневную финансовую рутину и снизить риск технических ошибок или просрочек».