ВТБ: автоматическая уплата налога на профессиональный доход стала доступна самозанятым

Фото: DonDay

Самозанятые получили возможность автоматической уплаты налога на профессиональный доход (НПД) через личный кабинет банка.Для самозанятых налог на профессиональный доход напрямую связан с фиксацией каждого поступления. После формирования чека сумма дохода автоматически учитывается при расчёте налога, а обязанность по его уплате возникает ежемесячно.В этой логике автоплатёж позволяет выстроить более предсказуемый процесс расчётов - без необходимости отслеживать сроки и суммы вручную.Так, при получении квитанции на уплату налога от ФНС средства автоматически списываются с указанного счета 14-го числа месяца, следующего за отчетным. Клиент в любой момент может изменить счет для списания, пропустить, отключить или снова подключить автоплатеж. На всех этапах – начисления, списания, уведомления о статусе платежа – пользователь получает оповещения. При недостатке средств система предупредит об этом, чтобы клиент успел оплатить налог вручную и избежать просрочки.При приёме оплаты по QR-коду данные о платеже автоматически передаются в Федеральную налоговую службу, а самозанятому направляется уведомление со ссылкой на чек, формировать его самостоятельно пользователю не требуется. Такой формат снижает количество рутинных операций и упрощает взаимодействие с налоговой, особенно для тех, кто работает с большим числом мелких платежей.Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области - вице-президент:«Для самозанятых важно, чтобы налоговые расчёты были максимально прозрачными и не требовали постоянного внимания. Автоматическая уплата НПД позволяет встроить этот процесс в повседневную финансовую рутину и снизить риск технических ошибок или просрочек».