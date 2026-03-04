Ветер до 23 метров в секунду накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

Фото: Donday

В ближайшие сутки жители Ростовской области столкнутся с резким изменением погодных условий. По информации регионального управления МЧС (РСЧС), 5 марта на территории региона ожидается целый комплекс неблагоприятных явлений: сильный ветер, осадки и понижение температуры.В четверг местами по области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, который будет смешиваться с мокрым снегом. Ночью и в первой половине дня существует вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях, что, в сочетании с понижением температуры, может привести к образованию гололедицы на дорогах. Водителям следует быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при движении.Особую обеспокоенность вызывает прогнозируемый сильный ветер. Порывы ветра в четверг могут достигать 15-20 метров в секунду. На юге Ростовской области ожидается даже более мощный ветер – до 23 метров в секунду.Температурный режим будет нестабильным. Ночью прогнозируется от -1 до +4 градусов по Цельсию, но при прояснениях температура может опуститься до -3 градусов. Днём воздух прогреется до +3…+8 градусов, а на юге региона возможно повышение температуры до +10 градусов.Служба спасения призывает граждан к повышенной бдительности, рекомендует по возможности ограничить время пребывания на улице и избегать нахождения под деревьями и неустойчивыми конструкциями во время сильного ветра. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между авто, избегать опасных маневров.