Гигантская пробка на М-4 «Дон» сковала движение под Шахтами

Фото: Яндекс.Карты

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» в районе города Шахты оказалось сковано многокилометровой пробкой. Причиной транспортного коллапса стали масштабные дорожные работы, ведущиеся на одном из ключевых участков трассы.По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 4 марта в 11:55, длина образовавшегося затора достигла внушительных девяти километров. Автомобилисты, направляющиеся на юг, вынуждены преодолевать этот участок в условиях крайне медленного движения.Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, затруднения вызваны ремонтными работами дорожного покрытия на 1009-м километре трассы. В настоящее время движение осуществляется поочередно по одной из двух полос, что значительно снижает пропускную способность участка.Водителям, планирующим поездки в данном направлении, настоятельно рекомендуется учитывать сложившуюся дорожную обстановку и заранее выбирать альтернативные маршруты или закладывать в график значительное время на проезд.Стоит отметить, что большие пробки в районе города Шахты на трассе М-4 «Дон» – явление, к сожалению, не такое уж редкое. В настоящее время ремонтные работы ведутся на нескольких участках дороги, что регулярно приводит к затруднениям движения и вызывает недовольство у многочисленных путешественников.