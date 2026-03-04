Новости
В Ростове под снос отдали дом, который пострадал при пожаре на Театральном спуске

В Ростове снесут аварийный дом на улице Красных Зорь. Об этом сообщили на сайте единого государственного реестра заключений экспертизы (ЕГРЗ).

Дом 1917 года постройки располагается на улице Красных Зорь, 154. Дом в районе Театрального спуска был признан аварийным в 2020 году и подлежал сносу. Площадь возгорания тогда составила порядка 10 тысяч квадратов.
Власти Ростова хотели изъять четыре жилых помещения и начать процедуру расселения. Однако собственники квартир дома №154 и ряда других домов смогли оставить имущество себе через суд. Тогда администрация города решила выкупить имущество за счет муниципального и регионального бюджетов.

Вероятно, только спустя почти шесть лет это удалось сделать. Теперь постройку отдают под снос. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Фото: Яндекс.Панорамы.
