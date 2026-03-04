Новости
В Ростовской области волонтеры борются за жизнь бездомного котенка с гниющей челюстью

В городе Азов Ростовской области волонтеры приюта «Феникс» ведут борьбу за жизнь трехмесячного бездомного котенка по кличке Тигрик. Малыш попал в приют в критическом состоянии с гниющими челюстями из-за уличной травмы и инфекции, сообщает портал DonDay со ссылкой на приют.

Тигрик родился на улице и с рождения боролся за выживание: прятался от опасностей и голодал. Травма привела к тяжелому заражению тканей, котенок перестал есть самостоятельно и слабел на глазах. Спас неравнодушный прохожий, доставивший малыша в приют.

Ветеринары немедленно начали лечение: антибиотики, противовоспалительные препараты и обработки ран. По словам волонтеров, еще несколько дней промедления — и котенок бы погиб.

«Он маленький, но борется как тигр — отсюда и кличка Тигрик», — рассказали в приюте.

Лечение предстоит долгое: возможно, удаление зубов и остановка некроза тканей. Волонтеры «Феникса» просят помощи неравнодушных жителей Азова и области — любые пожертвования помогут спасти жизнь малышу.
Фото: приют Феникс
