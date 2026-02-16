ВТБ: более 60 тысяч билетов купили жители Ростовской области по Пушкинской карте

Фото: ВТБ

С начала 2026 года по Пушкинской карте в Ростовской области купили более 60 тысяч билетов на культурно-развлекательные мероприятия. Объем трат за это время превысил 53 млн рублей, а средний чек одной операции составил около 880 рублей. Наиболее востребованными у молодежи стали билеты в кинотеатры – школьники и студенты региона потратили на них 30,2 млн рублей.«Мы видим, что интерес к Пушкинской карте в регионе стабильно растет. По состоянию на 10 февраля в ВТБ в Ростовской области жители региона оформили уже более 176 тысяч Пушкинских карт. Молодые люди активно используют их для посещения кино, театров и других культурных площадок, — отметил Максим Алексеев, заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу.ВТБ стал банком-оператором программы «Пушкинская карта» с 1 января 2026 года. Её цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодёжи и поддержать учреждения культуры. В Ростовской области к программе на сегодняшний день подключены более 700 театров, музеев, концертных площадок и кинотеатров.