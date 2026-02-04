ВТБ: в Ростовской области объём выдачи ипотеки в январе вырос почти втрое

Фото: DonDay

В январе 2026 года объём ипотечных выдач ВТБ в Ростовской области составил почти 800 млн рублей. Это в 2,7 раза выше уровня января 2025 года.Рост ипотечной активности в регионе отражает общероссийскую динамику. По предварительным оценкам ВТБ, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку — это максимальный показатель для первого месяца года за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает результат января 2025 года и более чем в полтора раза — января 2024-го.Ключевым фактором роста в начале года стал повышенный интерес к программам господдержки, прежде всего к семейной ипотеке, на фоне предстоящего обновления условий с 1 февраля. В ВТБ отмечают, что именно этот сегмент стал основным драйвером январских выдач как в регионах, так и на федеральном уровне.Максим Алексеев, заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу:«Для Ростовской области январь оказался нетипично активным месяцем для ипотечного рынка. Мы видим, что часть клиентов завершала сделки, отложенные с конца прошлого года, а другие принимали решение о покупке жилья уже в начале января. Существенную роль сыграл спрос на семейную ипотеку, который заметно вырос на фоне изменений условий программы. Такая динамика заметно выделила январь на фоне предыдущих лет».В банке отмечают, что смещение спроса с конца года на январь может повлиять на статистику последующих месяцев, однако в среднесрочной перспективе рынок ипотеки сохраняет потенциал для дальнейшего роста.Напомним, с 1 февраля 2026 года правительство внесло в условия «семейной» ипотеки изменения, среди них - обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга – иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.