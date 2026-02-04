ВТБ: в Ростовской области объём выдачи ипотеки в январе вырос почти втрое
В январе 2026 года объём ипотечных выдач ВТБ в Ростовской области составил почти 800 млн рублей. Это в 2,7 раза выше уровня января 2025 года.
Рост ипотечной активности в регионе отражает общероссийскую динамику. По предварительным оценкам ВТБ, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку — это максимальный показатель для первого месяца года за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает результат января 2025 года и более чем в полтора раза — января 2024-го.
Ключевым фактором роста в начале года стал повышенный интерес к программам господдержки, прежде всего к семейной ипотеке, на фоне предстоящего обновления условий с 1 февраля. В ВТБ отмечают, что именно этот сегмент стал основным драйвером январских выдач как в регионах, так и на федеральном уровне.
Максим Алексеев, заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу:
«Для Ростовской области январь оказался нетипично активным месяцем для ипотечного рынка. Мы видим, что часть клиентов завершала сделки, отложенные с конца прошлого года, а другие принимали решение о покупке жилья уже в начале января. Существенную роль сыграл спрос на семейную ипотеку, который заметно вырос на фоне изменений условий программы. Такая динамика заметно выделила январь на фоне предыдущих лет».
В банке отмечают, что смещение спроса с конца года на январь может повлиять на статистику последующих месяцев, однако в среднесрочной перспективе рынок ипотеки сохраняет потенциал для дальнейшего роста.
Напомним, с 1 февраля 2026 года правительство внесло в условия «семейной» ипотеки изменения, среди них - обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга – иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.