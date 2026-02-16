ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах
По данным ВТБ, средний остаток средств на семейных счетах для совместных трат составляет 20 тыс. рублей. Эксперты банка отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.
Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам клиентов: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тыс. рублей. ВТБ связывает такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам, которые позволяют эффективнее управлять финансами.
В прошлом году в Семейном банке ВТБ открыли более 50 тыс. счетов для совместных трат – этот продукт стал одним из самых популярных у пользователей сервиса.
«Осознанное отношение к деньгам становится устойчивым трендом. Все больше людей предпочитают не импульсивно тратить, а отложить деньги, чтобы потратить их на действительно важные цели. Это видно и по тому, как семьи распоряжаются своими деньгами: на совместных счетах и картах чаще держат суммы для повседневных расходов, а крупные накопления размещают на депозитах. При этом семьи стали чаще выбирать семейный счет как удобный способ совместного управления финансами, который помогает рациональнее тратить и эффективнее приумножать средства», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
Участниками Семейного банка ВТБ в 2025 году стали более 7 млн человек, которые объединились в группы для совместного решения финансовых вопросов. Чаще всего клиенты объединяются в группы с друзьями, дальними родственниками и близкими – такие группы составляют около 60%. Связки с супругами занимают более 20%, с родителями или детьми – больше 15%, с братьями или сестрами – чуть менее 5%. Каждый четвертый участник программы - клиент в возрасте 35-45 лет, каждый пятый – 45-55 лет. Треть всей аудитории приходится на клиентов старше 55 лет, еще 13% – от 25 до 35 лет.