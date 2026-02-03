ВТБ: Ростовская область вошла в число лидеров по перевыпуску Пушкинской карты

Фото: DonDay

Жители Ростовской области активно участвуют в перевыпуске Пушкинских карт в связи со сменой оператора федеральной программы. С 2026 года выпуск и обслуживание карт осуществляет ВТБ, при этом условия программы для молодёжи остаются без изменений.По итогам 2025 года школьники и студенты Ростовской области подали более 130 тысяч заявлений на перевыпуск Пушкинской карты. Общее количество действующих карт среди жителей региона в возрасте от 14 до 22 лет составило 311 тысяч. По числу поданных заявлений Ростовская область занимает 6-е место в России.Напомним, участники программы получают виртуальную или пластиковую карту, на которую государство ежегодно зачисляет 5 000 рублей. Средства можно использовать для покупки билетов в театры, музеи, на концерты, выставки и в кинотеатры. Карта действует на территории всей страны и позволяет посещать культурные мероприятия как в своём регионе, так и за его пределами.Перевыпуск Пушкинской карты доступен несколькими способами:через приложение «Госуслуги Культура»;в мобильном приложении «ВТБ Онлайн»;в отделениях ВТБ.Выпуск карты остаётся бесплатным.Максим Алексеев, заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу:«Ростовская область традиционно входит в число регионов с высокой вовлечённостью молодёжи в программу «Пушкинская карта». Совместно с Министерством культуры Ростовской области ВТБ продолжает работу над программой, которая для многих школьников и студентов стала реальной поддержкой - возможностью чаще бывать в театрах, музеях, на концертах. Для ребят это способ открывать для себя культурную жизнь региона, а для учреждений - возможность работать с новой, заинтересованной аудиторией».Федеральная программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году по инициативе президента России. Её цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодёжи и поддержать учреждения культуры. В Ростовской области к программе на сегодняшний день подключены более 700 театров, музеев, концертных площадок и кинотеатров.