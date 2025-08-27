Полузащитник ФК «Ростов» Мохаммад Мохеби отправится в сборную Ирана

Фото: соцсети

Полузащитник ФК «Ростов» Мохаммад Мохеби вызван в сборную Ирана на Кубок наций CAFA. Матчи пройдут в сентябре, когда чемпионат России будет приостановлен.Напомним, что в августе Мохеби оказался в центре внимания из-за удаления в игре Кубка России против «Пари НН». Сначала думали, что его удалили за то, что он коснулся груди арбитра Веры Опейкиной. Но позже выяснилось, что футболист получил красную карточку за вторую желтую, так как судья посчитал его действия грубыми.