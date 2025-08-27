Фото: DonDay

Из-за атаки БПЛА произошел пожар на кровле дома в Халтуринском. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось 26 августа около 23:00.Как отметил глава города, возгорание распространилось на площади 250 квадратных метров. Оно уже локализовано. 15 человек из дома эвакуировали. По официальным данным, никто не пострадал.Для жильцов развернули пункт временного размещения на базе школы № 55. Там ростовчане смогут провести ночь.Утром будет произведена оценка причиненного ущерба.